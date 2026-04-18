イランのアラグチ外相は17日、イスラエルとレバノンの停戦合意を受け、停戦期間中は、ホルムズ海峡を完全に開放すると表明しました。アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議の進展につながるかが焦点です。イランのアラグチ外相は17日、SNSで、イスラエルとレバノンの停戦合意を受け、停戦期間中は「ホルムズ海峡を完全に開放する」と表明しました。イラン側が指定する航路での開放になると説明しています。トランプ大統領はS