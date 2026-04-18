京都府南丹市で行方不明となっていた男の子の遺体が見つかった事件で逮捕された父親が、首を絞めて殺したという趣旨の説明をしていたことがわかりました。事件の前後に防犯カメラにとらえられた“黒い車”が、犯行を裏づけるカギになると専門家は指摘しています。■“首を絞めて殺した”趣旨の説明先月31日、白い紙のようなものを持ち、歩いてくる男。安達結希くんの父親・優季容疑者とみられています。手に持っていたのは、結希く