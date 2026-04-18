中国の複数の都市で人工知能（AI）を搭載したロボット警察官が登場し、話題を集めている。公安当局は、1980年代以降、世界的にヒットした米映画にあやかって「ロボコップの登場だ」とアピールする。交通誘導や取り締まりを担うが、ロボットが大量のデータを収集できることから、インターネットでは個人情報の漏えいを心配する声もある。江蘇省常州市で11日、サッカーリーグの開幕式会場近くの交差点に交通整理をするロボット警