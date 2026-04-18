◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第3打席は二ゴロに倒れ、日米通じて初めて凡退した。4−0の4回、先頭で第3打席を迎えた大谷は1ボールからの2球目、直球を振り抜いたがニゴロに打ち取られ凡退した。初回の第1打席、菅野とメジャー2度目の対