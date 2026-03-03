焼肉チェーンの牛角では、1月21日から新たな食べ放題コースとして「50品コース」を販売している。価格は1人3,058円（税込）で、牛角の食べ放題コースの中では最も低価格のコースとなっている。時間は90分制で、ラストオーダーは70分時。小学生半額、小学生未満無料、65歳以上は550円（税込）引きとなる。食べ放題には牛カルビ、豚タン、豚ハラミや、創作焼肉、サイドメニュー、デザートなどがラインアップされる。都内店舗にて食べ