【牛角】最安3,058円の食べ放題コースを実食　食べ放題のラインアップと、店員が明かす「一番人気のメニュー」は？

焼肉チェーンの牛角では、1月21日から新たな食べ放題コースとして「50品コース」を販売している。価格は1人3,058円（税込）で、牛角の食べ放題コースの中では最も低価格のコースとなっている。時間は90分制で、ラストオーダーは70分時。小学生半額、小学生未満無料、65歳以上は550円（税込）引きとなる。

食べ放題には牛カルビ、豚タン、豚ハラミや、創作焼肉、サイドメニュー、デザートなどがラインアップされる。都内店舗にて食べ放題「50品コース」を体験した。

【写真16枚】「50品コース」で実食した15品と、食べ放題のメニュー表を写真で見る

〈実食レビュー〉

牛角の食べ放題ということで、焼肉を中心に注文したが、牛肉のメニューは「ジューシーカルビ」、「牛レバー」、「シマチョウ」の３種のみ。

レバーとシマチョウはホルモンなので、「ジューシーカルビ」を３皿食べた。肉はどの品も１皿３枚程度での提供。店員さんにこのコースで最も注文数が多いメニューを聞いたところ、注文数１位はやはり「ジューシーカルビ」との答えだった。

ジューシーカルビ

「ジューシーカルビ」は薄切りの牛肉で、いっぱい食べられるという点は食べ放題としてはいいかもしれないが、「牛肉を食べた」という満足感はやや少ない。金額面でいえば、安くたくさん焼肉を食べたい学生などには刺さるかもしれない。

サイドメニューで美味しかったのは「丸ごと塩オクラ」だ。

その名の通り、シンプルな塩味の丸ごとオクラだが、肉の間にこれを食べると口の中がさっぱりしつつ、肉の脂との相性の良さも感じた。焼肉とオクラを一緒に食べたことはこれまでなかったが、今後も一緒に食べたいと思うほどのマッチングの良さだった。オクラが単品でメニューにあっても、おそらく注文しなかったので、新たな食の出会いを楽しむことができた。

丸ごと塩オクラ、ピリ辛たたき胡瓜

ちなみに、「50品コース」というのは、同じ肉でも「タレ･塩ダレ」などは別のメニューとして数えた場合に50品になるということ。50品のメニューを細かく確認してみたところ、50品ない気がしたので、何度か数えてみた後にそうだと気づいた。行ってみたら「50品ないじゃないか」と思う方もいるかもしれないが、そういった仕組みになっているようだ。

〈焼肉ラインアップは全１２種類〉

【牛肉】

･ジューシーカルビ

･牛レバー

･シマチョウ

【豚肉】

･とんタン塩

･豚ハラミ

･豚カルビ

･豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き

･ハニーマスタードポーク

とんタン塩

【鶏肉】

･とりもも

･ぼんちり

･うまトマチキン

･旨辛チキン

とりもも

〈その他ラインアップ〉

【七輪メニュー】

･蜜おさつバター

･コーンバター

･にんにくホイル焼き

･絶品！厚切りベーコン

･ジュ〜シ〜！ソーセージ

･やわらかイカ焼き

･ししゃも

など

【サラダ･キムチ･前菜】

･チョレギサラダ

･丸ごと塩オクラ

･牛角キムチ

･カクテキ

･枝豆

･ピリ辛たたき胡瓜

･生オイキムチ

･シャキシャキもやしナムル

･やみつきキャベツ

チョレギサラダ

【飯･スープ】

･ごはん

･カルビ専用ごはん

･ワカメスープ

･たまごスープ

カルビ専用ごはん

【デザート】

･牛角アイス バニラ

･牛角アイス 抹茶

･バニラアイス

･抹茶アイス

牛角アイス バニラ

【写真16枚】「50品コース」で実食した15品と、食べ放題のメニュー表を写真で見る

〈食べ放題「50品コース」概要〉

販売開始日：

2026年1月21日（水）

実施店舗：

全国の牛角店舗 ※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施しない

価格：

1人税込3,058円

※小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引き

※90分制/ラストオーダー70分時