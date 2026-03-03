Image: Adriano Contreras / Gizmodo US Samsung（サムスン）の2026年最初の発表会「Galaxy Unpacked」で発表されたフラッグシップスマートフォンのGalaxy S26シリーズ。年は跨いでいるものの、ライバルとなるのは昨年秋に発表されたAppleのiPhone 17シリーズです。OSは異なりますが、お互い自社の顔となるフラッグシップとして切磋琢磨している端末であり、その差はわずか。スペックをもと