【ベルギーリーグ】アントワープ 1−0 シント＝トロイデン（日本時間3月1日／ボサイルスタディオン）【映像】大胆過ぎる飛び出し＆豪快スライディングシント＝トロイデンに所属する日本代表GK小久保玲央ブライアンが、ハーフライン付近まで飛び出す大胆なカバーからダイナミックなスライディングでピンチを防いだ。シント＝トロイデンは日本時間3月1日、ベルギーリーグ第27節でアントワープと対戦。小久保はGKとして先発出場し