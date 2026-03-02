地球に生命が生息できる環境ってどんなもの？ 液体の水が存在することが生命生息の条件 地球の内部に「核（コア）」と「マントル」が形成され、表面が「海」と「大気」「地球磁場」で覆われてきたことをお話ししました。 38億年前までに原始地球を舞台にでき上がったこうした環境こそ、地球が生命をはぐくむために準備されたシステムといえるものです。 ドロドロに溶けた鉄が地球の中心部に集まってできた「核」は、流動