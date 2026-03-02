斬新フェイスで激変のフィットホンダと広州汽車の合弁会社である「広汽ホンダ」は2026年1月15日、コンパクトハッチバック「フィット」の改良モデルを現地で発売しました。外観デザインの大幅な刷新が話題となり、反響が集まっています。フィットは2001年に初代が登場したコンパクトカーです。センタータンクレイアウトによる広い室内空間などが評価され、日本では2002年に年間販売台数（登録車）1位を記録しています。【画像】