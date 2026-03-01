イランの国営メディアは1日、最高指導者のハメネイ師が殺害されたと報じた。40日間、喪に服すとしている。イランへの攻撃についてイスラエル軍の報道官は、高官らが集まる複数の会合を同時に攻撃し、イラン革命防衛隊の司令官ら7人を殺害したと発表した。イラン国営メディアは、今回の攻撃でハメネイ師の娘や孫も死亡したと報じている。アメリカのトランプ大統領は日本時間1日6時半頃に、自身のSNSでイスラエルとの共同の軍事作戦