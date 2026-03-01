冷え性の原因は血液の汚れ 血流が悪いと末端の毛細血管が壊死 どんなに暖かい日も手足の指先だけは冷たかったり、周りの人は暑がっているのに自分だけ肌寒いと感じてしまう……。これらはいわゆる「冷え性」と呼ばれる症状ですが、西洋医学では病気として扱われてはいません。ですが、冷え性は中医学でいうところの「未病」です。 つまり、改善しなければ、いずれ深刻な病に発展してしまう恐れがある症状なのです。では、ど