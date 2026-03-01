花粉症の人にはつらい季節がやってきました。今回は、管理栄養士の視点から、症状を和らげる食事についてお伝えします。（管理栄養士岡田明子）腸内環境を整えれば花粉症対策に？くしゃみが止まらない、目がかゆくてたまらない――そんな花粉症の季節は、多くの人にとって憂鬱なものです。飛散する花粉の量は年々増加傾向、日本人のおよそ4人に1人が花粉症に悩んでいるといわれます。薬での治療はもちろん大切ですが、毎日の