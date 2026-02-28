docomoスマホ「Galaxy A25 5G SC-53F」がAndroid 16に！NTTドコモは25日、同社が2025年2月に発売した5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Galaxy A25 5G SC-53F」（Samsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年2月25日（水）に提供開始したとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）によるネットワーク経由（OTA）のほか