NTTドコモ、エントリースマホ「Galaxy A25 5G SC-53F」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
|docomoスマホ「Galaxy A25 5G SC-53F」がAndroid 16に！
NTTドコモは25日、同社が2025年2月に発売した5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Galaxy A25 5G SC-53F」（Samsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年2月25日（水）に提供開始したとお知らせしています。
主な更新内容は以下のように案内されていますが、合わせて独自ユーザーインターフェース「One UI 8」にアップデートされるとのことで、One UI 8についてはGalaxyの公式Webページ『One UI | Samsung Japan 公式』にてご確認ください。
◯主なアップデート内容
・Android 16に対応
詳細はAndroid 16のページをご確認ください。
・Android 16に伴う機能向上や操作性改善
詳細はこちらをご確認ください。
・5G+ RAT表示対応
今回のアップデートにより、通信時のRAT表示が広帯域な5G周波数（3.7GHz、4.5GHz、28GHz）による5G通信時は「5G＋」となります。RAT表示の詳細はこちらをご確認ください。
◯改善される事象
・より快適にご利用いただけるよう品質を改善いたします。
・セキュリティ更新（設定メニューのセキュリティパッチレベルが2025年11月になります。）
Galaxy A25 5G SC-53FはSamsung Electronicsが展開する「Galaxy」ブランドのエントリーモデル「Galaxy A2x」として2025年に投入された「Galaxy A25 5G」のNTTドコモ版で、前機種「Galaxy A23 5G」の後継機種となり、従来と同様に海外向けのGalaxy A2*シリーズとはまったく違う製品ではあるものの、これまでは海外向けよりも画面サイズが小さくなっていましたが、Galaxy A25 5Gでは新たに海外向けよりも画面サイズが大きくなりました。
画面は上部中央に水滴型ノッチ（切り欠き）を配置したアスペクト比9：20の約6.7インチHD+（720×1600ドット）TFT液晶ディスプレイ（約262ppi）で、Galaxy A23 5Gの5.8インチからかなり大きくなっただけでなく、海外向けGalaxy A25 5Gの6.5インチよりも大きくなり、より見やすくなっているとのこと。ただし、ディスプレイパネルは液晶のままですし、リフレッシュレートも60Hzで、表示色数は1600万色のままとなっています。
主な仕様はMediaTek製チップセット（SoC）「Dimensity 6100+」および4GB内蔵メモリー（RAM）、64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、5000mAhバッテリー、USB Type-C端子、約5000万画素CMOSリアカメラ、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.4、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、顔認証、指紋認証、防水（IPX5およびIPX8準拠）、防塵（IP6X準拠）など。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約500万画素CMOS／広角レンズ（F2.2）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS／広角レンズ（F1.8）
・約200万画素CMOS／マクロレンズ（F2.4）
サイズは約168×78×8.5mm、質量は約210gで、本体カラーはライトブルーおよびブルー、ブラックの3色展開。携帯電話ネットワークの日本国内で利用できる対応周波数帯は以下の通りで、5GはSub6のみに対応し、ミリ波には非対応となっており、SIMはnanoSIMカード（4FF）が1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートしています。なお、ワイヤレス充電やワンセグ、フルセグ、赤外線（リモコン機能含む）、ハイレゾ音源、FMラジオ、MHLには非対応です。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・サムスン電子ジャパン、新エントリースマホ「Galaxy A25 5G」を発表！予約受付中で2月27日発売。メーカー版の価格は2万9900円 - S-MAX
・新エントリースマホ「Galaxy A25 5G」はメーカー版の他にNTTドコモやau、UQ、J:COM、SoftBank、Y!mobileから販売！価格をまとめて紹介 - S-MAX
・新エントリースマホ「Galaxy A25 5G」を写真で紹介！見やすさを重視して6.7インチに大画面化で電池も長持ち。販路も拡大【レビュー】 - S-MAX
5G NR: n1, n3, n5, n28, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 15（One UI 7）がプリインストールされていましたが、今回、最新のAndroid 16（One UI 8）が提供開始されました。更新方法は本体のみで手動で行うには「設定」→「ソフトウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」から画面の案内に従って操作します。詳細は『「Galaxy A25 5G SC-53F」端末本体によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：1246KB ）』または『「Galaxy A25 5G SC-53F」パソコン接続によるソフトウェアアップデート手順書（PDF形式：1167KB）』をご確認ください。ビルド番号は「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア情報」→「ビルド番号」にて確認可能。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・アップデート手順をよく読み、お客さまの責任において実施してください。
・アップデートは、電波状態（Wi-Fi接続）の良好な場所で行ってください。
・アップデートは本端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。万が一のトラブルに備え、本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
・アップデートの前に以下の準備を行ってください。
・本端末で実行中のすべてのプログラムを終了する
・本端末を充電し、電池残量を十分な状態にする
・本端末で直接ネットワークに接続してアップデートを行う場合は、電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
・アップデート（ダウンロード、アップデートファイルのインストール）には時間がかかる場合があります。
・アップデートファイルのインストール中は、電話の発着信を含めすべての機能を利用できません。
・アップデート中は、下記のような操作は絶対に行わないでください。
・本端末やパソコンの電源を切る
・Smart Switchを終了する
・USB Type-Cケーブルを取り外す
・国際ローミング中にアップデートを行う場合は、Wi-Fi接続（nanoUIMカード未挿入）で行ってください。
・国際ローミング中にアップデート、もしくは、圏外中に端末本体でのアップデートを実行すると「Wi-Fiの電波が受信できない場所ではインストール処理を開始できません」と表示されます。
・サポート期間中にアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、ご相談ください。
・ahamoプラン以外をご契約のお客様
取扱説明書裏表紙に記載のお問い合わせ先またはドコモショップへお問い合わせください。
・ahamoプランをご契約のお客様
ahamo専用アプリまたはahamoのホームページよりチャットにてお問い合わせください。
・サポート期間終了後にアップデートが配信される場合がございますが、アップデートについてはお客さまの責任において実施してください。
・アップデート後にGoogle Playストアなどからアプリケーションをアップデートしてください。
※Android 15向けのアプリケーションはAndroid 16では正常に動作しない場合があります。
※Android 16に非対応のアプリによって端末の動作が不安定になる場合や、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
※各アプリケーションのAndroid 16対応有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。
・アップデート後、[ロック画面の通知]メニューから[通知内容を表示/非表示]の項目が削除されます。バージョンアップ前の設定値はそのまま維持されます。バージョンアップ後は、設定メニュー画面→[通知]→[アプリの通知]から引き続き設定可能です。
・アップデート後、セキュリティフォルダの指紋認証が削除されます。 必要に応じて再設定ください。 再設定する際、ロック画面の指紋と異なる指紋登録も可能になります。
・アップデート後、高コントラストフォント設定値がデフォルトOFFになります。必要に応じて再設定ください。
・アップデート後、ドコモ絵文字がご利用できなくなります。サムスン電子が提供する絵文字をご利用ください。
