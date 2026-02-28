28日、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで立ち上る煙/CNN（CNN）バーレーンとカタール、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで、複数の爆発が発生したとの報告があった。いずれも米軍基地の所在地となっている。バーレーン内務省は市民に対し、最寄りの安全な場所へ直ちに避難するよう呼びかけた。イランの半国営通信社ファルス通信によると、イランはバーレーンにある米軍基地をミサイル攻撃した。バーレーンはペルシャ湾におけ