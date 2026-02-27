トライアルホールディングスのグループ会社であるSTリテール(福岡市東区)は、トライアルと西友の強みを掛け合わせた新フォーマット「トライアル西友」の第2号店「トライアル西友武蔵新城店」を、2026年2月27日にオープンした。元々の西友店よりも食料品を強化した店舗で、生鮮品や惣菜を強化するとともに、九州の地元で愛されている惣菜もそろえるなど、福岡発の企業ならではの取り組みも見られる。売上目標は、1号店と同等の売上