UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は25日に決勝トーナメントプレーオフの第2戦を行った。アタランタ(イタリア)はドルトムント(ドイツ)と対戦し、4-1で勝利。2試合合計4-3で上回り、ベスト16入りを決めた。第1戦は、アタランタが0-2でドルトムントに敗戦した。あとが無いなかでホームでの第2戦に臨むと、後半12分までに3連続得点。この時点で2試合合計3-2と第1戦から逆転に成功した。だが、後半30分にはドルトムントに失点を