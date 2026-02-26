この先2月27日(金)〜3月11日(水)の期間は、天気の変化も気温の変化も大きくなりそうです。低気圧や前線が日本列島をたびたび通過し、太平洋側も含め広く雨が降るでしょう。28日(土)頃は季節先取りの暖かさとなりますが、3日(火)と4日(水)は関東や北陸、東北などで冬の寒さになりそうです。体調管理にご注意ください。今週末は季節先取りの暖かさ週明けは広く雨27日(金)は北海道や東北、近畿、九州は所々で雨が降りますが、北陸や