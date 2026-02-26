この先2月27日(金)〜3月11日(水)の期間は、天気の変化も気温の変化も大きくなりそうです。低気圧や前線が日本列島をたびたび通過し、太平洋側も含め広く雨が降るでしょう。28日(土)頃は季節先取りの暖かさとなりますが、3日(火)と4日(水)は関東や北陸、東北などで冬の寒さになりそうです。体調管理にご注意ください。

今週末は季節先取りの暖かさ 週明けは広く雨

27日(金)は北海道や東北、近畿、九州は所々で雨が降りますが、北陸や関東から東海は晴れ間が出るでしょう。28日(土)と3月1日(日)は日差しが届き、季節先取りの暖かさの所が多くなりそうです。最高気温は28日(土)は東京都心や名古屋市で19℃、1日(日)は名古屋市で20℃と、日中は上着がいらないくらいの暖かさとなるでしょう。





3月2日(月)は西から天気が下り坂で、3日(火)は東北にかけて広く天気が崩れるでしょう。関東にかけては雨ですが、東北では湿った雪の降る所もありそうです。路面状況の悪化に注意が必要です。最高気温は東京都心で10℃を少し上回る程度、新潟市や仙台市では10℃に届かず、寒さが戻りそうです。日々の寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。3日(火)の夜は皆既月食ですが、広く雨や雪が降り、あいにくの天気の所が多くなりそうです。雨の降るタイミングは多少変わる可能性もあるため、最新の予報をチェックしてください。

7日(土)〜8日(日)は広く雨 9日(月)以降は晴れる

6日(金)も西から雨のエリアが広がり、7日(土)から8日(日)は九州から関東にかけて雨が降るでしょう。東北は湿った雪が降りそうです。9日(月)以降は本州付近ではおおむね晴れるでしょう。



季節外れの暖かさはなく、この時期らしい気温となる所が多くなりそうです。