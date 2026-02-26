入園や入学のお祝いで「何を贈るか迷う」という声に、図鑑特化のカタログギフトが登場しました。BOOK GIFTの「はじめての図鑑コース」は、相手が自分で選べる仕組みで“贈り物かぶり”を減らせる設計です。図鑑デビュー向けから本格学習向けまでを1冊でつなげるので、成長段階に合わせた贈り方がしやすくなっています。 BOOK GIFT「はじめての図鑑コース」 発売日：2026年2月25日コース名：はじめての