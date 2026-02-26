入園や入学のお祝いで「何を贈るか迷う」という声に、図鑑特化のカタログギフトが登場しました。

BOOK GIFTの「はじめての図鑑コース」は、相手が自分で選べる仕組みで“贈り物かぶり”を減らせる設計です。

図鑑デビュー向けから本格学習向けまでを1冊でつなげるので、成長段階に合わせた贈り方がしやすくなっています。

BOOK GIFT「はじめての図鑑コース」

発売日：2026年2月25日コース名：はじめての図鑑コース［2冊プラン］価格：6,600円掲載書籍数：全20冊販売チャネル：BOOK GIFTネットショップ

BOOK GIFTは、相手に選ぶ自由を贈る本のカタログサービスです。

贈り手がカタログを渡し、受け手が専用サイトで注文すると本が自宅に届く仕組みです。

今回の新コースは『小学館の図鑑NEO』と『まどあけずかん』を中心に、知的好奇心の入口を作るテーマで構成されています。

メイン掲載の『くらべる図鑑』は、生き物や乗り物、建物の違いを並べて見られる編集が特徴です。

25mプール比較のようにスケール感をつかみやすい例が入るため、親子の会話が広がりやすい1冊です。

受け取り後に選べる注文フローと被り防止

受け取り方式：カタログギフト形式注文方法：受け手が専用サイトで選択配送先：受け手の自宅

受け手が本棚を確認してから注文できるため、同じ図鑑を重複して受け取るリスクを抑えやすい設計です。

服やおもちゃのように好みの差が出やすい贈り物より、学びの方向性で選べる点が入園入学祝いと相性のよいポイントです。

『小学館の図鑑NEO［新版］恐竜 DVDつき』の本格学習ライン

掲載書籍名：小学館の図鑑NEO［新版］恐竜 DVDつき誌面記載商品番号：CA01誌面記載内容：約400種を系統順に学べる構成

図鑑NEOの中でも恐竜分野は人気が高く、進化の流れで理解できる構成が初回の図鑑選びでも使いやすい一冊です。

しかけ型の『まどあけずかん』から本格図鑑へ進む導線が同じカタログ内でつながるため、長く使える贈り物として機能します。

入園や入学の節目は、生活用品だけでなく「学ぶ入口」を渡せる時期です。

本を選ぶ体験そのものが子どもの主体性につながるため、贈る側の気持ちも伝わりやすいギフトになっています☆

【入園入学祝いの迷いを解消する図鑑ギフト！

BOOK GIFT「はじめての図鑑コース［2冊プラン］ギフト」】の紹介でした。

よくある質問

Q. BOOK GIFT はじめての図鑑コースの発売日はいつですか？

発売日は2026年2月25日です。

Q. BOOK GIFT はじめての図鑑コースの価格はいくらですか？

価格は6,600円です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入園入学祝いの迷いを解消する図鑑ギフト！BOOK GIFT「はじめての図鑑コース［2冊プラン］ギフト」 appeared first on Dtimes.