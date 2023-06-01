【ニンテンドー3DS】 2011年2月26日 発売 ニンテンドー3DS本体（※写真は初期型のアクアブルー） 画像提供：任天堂（以下同） 任天堂の携帯型ゲーム機、ニンテンドー3DSが本日、2026年2月26日で発売から15周年を迎えた。 本機は2004年に発売され、世界累計で1億5402万台を販売する空前の大ヒットとなったニンテンドーDSの後継機として登場。上下2つの