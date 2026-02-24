大分県立高校一次入試の志願変更の受け付けが24日、各学校で始まりました。 【写真を見る】大分県立高校一次入試志願変更の受け付け開始最終倍率は27日に発表 一次入試の出願は2月19日に一旦締め切られ、24日から4日間が志願変更期間となります。 24日は各学校に中学の担当者が訪れ、変更のための手続きを進めていました。 全日制の平均倍率は、去年より0.01ポイント上回る1.03倍で、学校別では大分舞鶴が1.44倍で最も高くな