「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。2月19日（木）の放送は、「副業芸人大集結SP！」をお届け！【動画】まちゃまちゃ「1年以上ギャラが振り込まれなかった」エンタ時代の衝撃エピソードを告白！副業の月収もまちゃまちゃは、2005年に日本テレビの「エンタの神様」に出演し、女子プロレスラーに扮した毒舌漫談を披露するネタでブレイク！当時は中野のキャバクラで働いており、ルミネの舞台でキ