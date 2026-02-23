2月22日、宮根誠司と藤本万梨乃が司会を務める情報番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）で、衆院選に関する放送内容について謝罪した。ただ、番組内での宮根の態度が物議を醸している。問題となったのは、15日放送の衆院選に関する特集企画だ。「番組内で11議席を獲得したチームみらいを取り上げました。その際、比例東京ブロックの政党別得票率の一覧表を紹介したのですが、日本保守党と減税日本・ゆうこく連合だけ記載がなく