【モデルプレス＝2026/02/22】モデルで女優のトリンドル玲奈が2月22日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。【写真】トリンドル玲奈、俳優夫が生まれたての第1子の手握るショット◆トリンドル玲奈、第1子出産発表トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と、第1子の出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と近況を明かした。続けて「妊娠中