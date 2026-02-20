オランダ１部のフェイエノールトに所属する日本代表FWの上田綺世が、“BTS風ショット”でファンを魅了している。クラブは２月19日、公式Xでインタビューのカバー用に撮影した写真を公開。サングラス姿でジャケットを羽織った全身黒のコーディネートや、白いシャツに黒のネクタイを合わせたモノトーンスタイルで椅子に腰かけ、クールにポーズを決めるカットなど、普段のピッチ上とはまた違う表情を披露した。さらにクラブは撮