「雰囲気エグい…」まるでK-POPスター？ 日本代表エースFWが魅せた“BTS風”ショットに絶賛の嵐「完全に大人の色気」「ズルい」
オランダ１部のフェイエノールトに所属する日本代表FWの上田綺世が、“BTS風ショット”でファンを魅了している。
クラブは２月19日、公式Xでインタビューのカバー用に撮影した写真を公開。サングラス姿でジャケットを羽織った全身黒のコーディネートや、白いシャツに黒のネクタイを合わせたモノトーンスタイルで椅子に腰かけ、クールにポーズを決めるカットなど、普段のピッチ上とはまた違う表情を披露した。
さらにクラブは撮影の裏側動画もアップ。投稿には「BTS // Cover shoot x Ayase Ueda」と添えられており、韓国の人気７人組グループBTSをイメージした演出とも受け取れる内容となっている。
これにはSNS上で「雰囲気エグい…」「非常にトレンディでファッショナブルだ」「洗練された雰囲気が素晴らしい」「落ち着いた雰囲気と自信に満ちた表情が本当にかっこいい」「オーラを感じる」「完全に大人の色気まとって登場って感じ」「ピッチ外でも主役級」「こんなモデル顔でサッカーしてるとかズルい」などの絶賛の声が相次いだ。
日本代表で不動のエースFWとして最前線に君臨する上田。ピッチ内外で放つ“主役級オーラ”に、ますます注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】サングラス×黒コーデでファン魅了！上田綺世のモデル級ショット！
