日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が１７日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「セカンドキャリア」。ＡＫＢ４８の初期メンバーとして知られた川崎希は、セカンドキャリアでファッションブランドを立ち上げ、ネイルサロンも経営するなど大成功。現在はセレブぶりで知られているが「ＡＫＢに３年いたんですけど。すごい初期だったんで、お給料がすごい少なかったんですよ。