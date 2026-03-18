元AKB48でタレント・大家志津香（34）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。睡眠の最長記録を明かし、共演者らを驚かせた。「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画でロングスリーパーとして登場。「丸2日間、水分とトイレだけで48時間寝たのが最長記録」と明かすと、スタジオからは驚きの声が上がった。また、長時間移動にも言及。約13時間かかる「日本