元AKB48で女優の入山杏奈（30）が24日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。芸能界の意外な交友関係ついて語る場面があった。スタジオトークでさらば青春の光・森田哲矢から「普段はどんな人をお酒を飲みますか？」と質問。入山は「共演した方が結構多い」と返答した。さらに「舞台共演したモト冬樹さん、ハマカーン・浜谷健司さんとは飲みました」と芸能界の意外な交友関係を告白すると、スタジオか