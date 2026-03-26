アメリカ・イスラエルとイランの戦争でホルムズ海峡が事実上封鎖され、世界の石油供給が滞っている。だが海外メディアが警告するのは、石油よりも深刻な危機だ。世界の肥料海上貿易の3分の1が同海峡を通る。4月の作付けシーズンを前に肥料が手に入らず、秋の収穫が危ぶまれている――。写真＝EPN／ニューズコム／共同通信イメージズ2026年3月11日（水）、ホルムズ海峡でイランの無人水上艇（USV）による攻撃を受けた後、炎上するタ