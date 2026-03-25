「余裕で200万円払ってるとかじゃなくて自分も会社やってるし旦那もスポーツ選手なんで、モチベーションじゃないけど、ここまで頑張ってるからこういう家住みたいよね、みたいなステータス」Abemaのバラエティ番組『秘密のママ園』で私生活について明かしたのは元AKB48の板野友美だ。板野といえば、2021年に東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手と結婚し、同年に第1子を出産。現在は一児の母として子育てに励む一方、ライフスタ