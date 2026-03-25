任天堂が2025年6月に発売した「Nintendo Switch 2」は、発売から4カ月で1000万台超も売れ、アメリカでは2025年に最も売れたゲーム機となりました。Nintendo Cuts Production of Switch 2 by Over 30% on Weak Holiday Sales - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/nintendo-cuts-switch-2-output-by-over-30-on-weak-holiday-salesNintendo cuts Switch 2 production amid weakening console sales | The