23日、日本相撲協会は東京・両国国技館で評議員会を開き、2025年度（1〜12月）決算を承認し、約13億2900万円で3年連続の黒字を記録したという。同日行われた理事会では、八角理事長（元横綱北勝海、62歳）の続投も決定し、実質6期目の新体制がスタートしたが…。【写真】「あたみん」こと熱海富士、私物バッグの紹介相撲協会は繁栄も力士は疲弊協会担当者によると、年6場所すべてで入場券が完売したことに加え、本場所での親方