男性４人組ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮが８月１０日に自身初の日本武道館公演を開催し、同日をもって解散することが２５日、分かった。昨年９月から「ラストライブツアー」と題して自身最大規模となる４７都道府県ツアーを開催してきたが、最終地として最初で最後の日本武道館公演が決定。憧れ続けたロックの聖地で、バンド３５年の歴史に幕を下ろす。日本の音楽シーンに「離したくはない」「ＢｙｅＦｏｒＮｏｗ」などの