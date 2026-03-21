元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）が２０日、ＭＢＳ「痛快！明石家電視台」にゲスト出演。デビューのきっかけや息子（７）についても語った。前田は渋谷で１２歳でスカウトされ、数年待つように言われ、２、３年後に再び事務所から連絡があり、２００５年、ＡＫＢ４８の１期生としてデビューした。ＡＫＢ時代の給料について「だいぶ…もらってはいなかったと思います」と苦笑。「最初、スタート時（デビュー時）は５万円