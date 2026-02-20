20日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比4ポイント高の1991.5ポイントで取引を終えた。出来高は75枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2001.34ポイントに対しては9.84ポイント安。 株探ニュース