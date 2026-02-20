BTSのJIN（ジン）がグローバルアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の公式SNSが更新。“お部屋彼氏感”あふれるビジュアルにファンの視線が集中している。 【動画】袖捲り白シャツ×ゆるネクタイで爽やかな色気を放つBTSジン／スーツ＆ニット姿での撮影風景も【写真】パジャマにハーフパンツのリラックウェア、“お部屋モード”姿（3本） ■BTSジン、白シャツ腕まくり×ネクタイ