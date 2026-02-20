BTSのJIN（ジン）がグローバルアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の公式SNSが更新。“お部屋彼氏感”あふれるビジュアルにファンの視線が集中している。

■BTSジン、白シャツ腕まくり×ネクタイで見せるくつろぎの表情

映像でJINは、極細ストライプの白シャツにネクタイを合わせ、袖をラフにまくり上げた姿で登場。ハーフバングの黒髪が端正な顔立ちを際立たせる。

「IGIN APPLE TONIC SANGKOM」を手に缶のまま口をつけるあどけない表情、カメラに向ける柔らかな微笑み、レコードを手にする姿など、カメラにポーズするJINを次々に映していく。

特にファンの注目を集めたのは、IGIN APPLEのキーリングを手に、上目遣いでクイっと口角をあげたかっこよさ溢れる表情、そしてラグの上にゴロンと横たわるシーン。ネクタイをゆるめ、ボタンをひとつ外した首元には爽やかな色気が漂う。

投稿のコメントにある通り、ジンは「さわやかな一日を完成させる完璧な顔」を存分に披露。まるで仕事終わりに自室でくつろぐJINをのぞき見しているかのような距離感の映像となっている。

SNSには「お部屋彼氏感ずるい」「何度見ても飽きない美しさ」「すべての瞬間顔が良い」「きゅるきゅるの瞳がかわいい！」「ゆるめたネクタイ×寝そべりソクジンは危険すぎる」「缶を持つ手まで綺麗」「白シャツ腕まくりやばい」など、絶賛の声が寄せられている。

