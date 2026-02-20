【その他の画像・動画等を元記事で観る】 郷ひろみが3月4日にリリースするライブDVD＆Blu-ray『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』より、一部映像が先行公開された。 ■メモリアルな70歳記念公演の熱気がここに！ 本作には、郷ひろみ70歳の誕生日となった記念すべき日に開催された日本武道館公演2days公演を完全収録。 2日間で70曲という前代未聞の挑戦に加え、デビュー曲「男の子女の