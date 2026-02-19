女優の宮下今日子（50）がこのほど、ランジェリーブランド「ランジェリーク」の着用モデルをつとめた。同ブランドの公式サイトなどでイメージ写真が公開された。 【写真】50歳とは思えない美スタイル&美貌！ランジェリーモデルとなった宮下今日子 宮下は2002年に俳優の八嶋智人と結婚。女優業だけでなく、身長173センチのスタイルと美貌を生かしたモデル業もこなしている。着用したイメー