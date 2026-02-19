オリックス時代に輝かしい戦績を残し、2026年にはWBC日本代表に選出されたメジャーリーガーの吉田正尚選手。彼は、少年時代から野球に関しては非凡な才能を発揮していた。吉田が少年時代に所属していた「鯖江ボーイズ」の監督が彼の強さの理由を明かす。※本稿は、メジャーリーガーの吉田正尚、ノンフィクションライターの長谷川晶一『決断―カンボジア72時間―』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。「鯖江ボーイズ」