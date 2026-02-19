毎日丁寧に歯を磨き、チョコやキャラメルなどの甘いものを避けていても、“血糖管理”が十分でないと、知らず知らずのうちに虫歯菌が増殖してしまうのだという。「これまで“甘いものを食べると虫歯の原因になる”と言われてきました。しかし、最新の研究では甘いものを食べていなくても、血糖値が高い人は常に唾液中の糖によって虫歯リスクが高まることが解明され、大きな注目を集めています」（医療ジャーナリスト）先日、大阪大