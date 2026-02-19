半端ない！アブダビ空港で見た「潜在力」資源に裏打ちされた巨額の政府資産を背景に、国家のかたちそのものを塗り替えようとしている都市があります。アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビです。本稿は単なる渡航記ではありません。「世界有数の政府系ファンドを持つ国家が、富と統治の統合によって何を実現しているのか」。その最前線を、空港という国家の玄関口から見ていきます。アブダビは、同じアラブ首長国連邦の都市・ド