【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の一ノ瀬ワタルが主演を務める、吉田恵輔監督（※「吉」は正式には「つちよし」）の最新作『四月の余白』が、2026年6月26日より新宿ピカデリーほかにて全国公開されることが決定。併せて、特報と場面写真が解禁された。【写真】一ノ瀬ワタル、ステージ上でズボン破ける◆一ノ瀬ワタル主演「四月の余白」公開決定『ミッシング』『空白』などで人が思わず目を背けたくなるようなセンシティブな感情