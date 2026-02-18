一ノ瀬ワタル、劇場映画初主演で更生施設の寮長に 夏帆・上阪隼人ら実力派＆新進キャスト集結【四月の余白】
【モデルプレス＝2026/02/18】俳優の一ノ瀬ワタルが主演を務める、吉田恵輔監督（※「吉」は正式には「つちよし」）の最新作『四月の余白』が、2026年6月26日より新宿ピカデリーほか全国公開されることが決定。併せて、特報と場面写真が解禁された。
『ミッシング』『空白』などで人が思わず目を背けたくなるようなセンシティブな感情を描き続け、衝撃作を次々と発表し、新作を最も期待される吉田監督。本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子供たちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。どうしようもない人間を、どうしようもなく愛する吉田監督の真骨頂であり、新境地的作品が誕生した。
この度の解禁にあわせて、特報映像が公開。映像は、留置場の面会室で隔離された少年・澤海斗（上阪隼人）の衝撃的なひと言から幕を開ける。「先生……人が痛くても、俺はちっとも痛くないんだけど」。バットを振りかざし、人を殴る手が止まらない海斗。それでもなお、「変わらない子はいないと思います」と信じて疑わないのが、元半グレで更生施設の寮長・西健吾（一ノ瀬）だ。西が運営する、非行少年たちが暮らす全寮制の更生施設【みらいの里】で生活を始めた海斗は、環境が変わってもなお問題を繰り返す。ついには寮生の少女（山崎七海※「崎」は正式には「たつさき」）を河川敷の堤防から蹴り落とすという衝撃的な事件を起こし、「お前、一歩間違えたら死んでたんだぞ」と激しくぶつかる西。「急にあんなことする理由ないじゃないですか」と戸惑う海斗の中学教師・草野冬子（夏帆）に、施設職員は静かに告げる。「理由なんてなくてもやるんですよ、あの子たち」ひとの痛みを理解できず、理由なき暴力を繰り返す少年。その一線を越えた危うさと、真正面から向き合い続ける大人たちの切実な願いが交錯する。胸を締め付ける緊張感と感情のうねりが観る者を揺さぶる、エモーショナルな特報映像となっている。
荒れる子供たちに本気でぶつかりながらも笑顔を絶やさない主人公・西を演じるのは、角界の裏を描く衝撃作Netflixドラマ『サンクチュアリ-聖域-』で、世界に名を知らしめた一ノ瀬。柔道の特待生として高校に入学し、のちに格闘家として活躍した身体能力の高さが、不良グループとのリアルなアクションで遺憾なく発揮される。
周囲の大人たちを翻弄する中学3年生の海斗には、吉田監督が抜擢した新星・上阪。2人を引き合わせる中学教師の草野冬子を演じるのは『海街diary』『ブルーアワーにぶっ飛ばす』などで高く評価される夏帆。対話で解決する教育方針に限界を感じ、ブラックな職場環境で摩耗する教師像を繊細に体現する。
海斗の両親役には実力派の篠原篤、占部房子。同級生の不良仲間である悠役には、『茜色に焼かれる』や連続テレビ小説「虎に翼」で話題の和田庵。「みらいの里」で心の傷を癒し、日常に戻ろうとする寮生には、『未来』『時には懺悔を』など話題作への出演が続く山崎、『旅と日々』などで注目される高田万作（※「高」は正式には「はしごだか」）など将来を嘱望される若手が集結した。特報とともに場面写真も到着。更生施設「みらいの里」の前で職員と寮生たちが集合し、カメラを正面にして肩を並べる。笑顔を浮かべる者や、なかには気だるげに佇む者も。穏やかに見える彼らの生活にどんな困難が待ち受けているのか。
この度の本作の情報解禁にあたり、本作で主演を務めた一ノ瀬は、「人は更生できるのか。過去の罪は許されないのか。この映画を観終わった後に、皆様の心に問う作品だと思います」と本作に込めたメッセージを語り、中学教師・草野冬子役の夏帆は、「遊び心のある吉田さんの演出に、ただただ圧倒されるばかりでした」と吉田組へ初参加の喜びと「人を指導することのむずかしさ、歯痒さ、そして罪を償うこととは？許すこと、許せないこと、答えのない問いに精一杯向き合いながら演じさせていただきました。」と難しい役柄への想いを述べた。
不良少年・海斗役の上阪は、「その年頃にしか分からない親や社会への反発心、何が彼（海斗）をあんなふうにさせてしまったのか、役と向き合う中で、僕自身も多くのことを考えさせられました」と正解のない役への向き合い方を振り返っている。オリジナル脚本で本作を手掛けた吉田監督は「この物語は私の実体験や、周りで起こったことをベースに書きました」「対話で何ともならない子供を見てきた自分としては、現在の教育で狂気に走る子供達を、どうやって導いたらいいのか疑問を持っています」と、理解を超える子供たちとどう向き合うべきかという想いが本作と向き合う原動力になったと語っている。（modelpress編集部）
西健吾という過去に悪かった男が、現在では子供達の更生施設を運営している所から物語がはじまります。四月の余白のスタッフに小学校の先生をやられていた方がいて、その方は一旦教師を辞めて社会を学ぶ為にいろんな仕事をして経験を積んでると仰っていました。確かに学校で学ぶ事って勉強だけじゃないし、西健吾みたいな人生を歩んできたからこそ子供達に教えれる事ってあるんじゃないかなって思いました。子供達の為に体罰は必要なのか、何が子供達にとっての幸せなのか。人は更生できるのか。過去の罪は許されないのか。この映画を観終わった後に、皆様の心に問う作品だと思います。「四月の余白」ぜひ劇場でご覧ください。
初めての吉田組は、毎日とんでもないスピードでぐんぐん進んでいき、的確で無駄がないのに、遊び心のある吉田さんの演出に、ただただ圧倒されるばかりでした。わたしは冬子という教師を演じています。人を指導することのむずかしさ、歯痒さ、そして罪を償うこととは？許すこと、許せないこと、答えのない問いに精一杯向き合いながら演じさせていただきました。一ノ瀬さん、そして上阪くんをはじめ、生徒役のみなさんと対峙した時間が、今もまだ強く記憶に残っています。ぜひ、劇場に足を運んでいただけたらうれしいです。
作品への出演が決まったときは、大きな喜びと同時に身の引き締まる思いがありました。常識にとらわれず、ユーモアと深い洞察をあわせ持つ吉田監督の現場は、常に和やかで笑いに満ちており、理解が難しい場面についても丁寧に向き合ってくださったことで、ある意味で「素の自分」で役を演じる事ができたと感じています。その年頃にしか分からない親や社会への反発心、何が彼（海斗）をあんなふうにさせてしまったのか、役と向き合う中で、僕自身も多くのことを考えさせられました。この作品は自分自身の人生を大きく変える一本になると思います。初めての経験も多く、何が本当の正解かはまだ分かりませんが、この作品に僕は全力を注ぎました。人生の中で吉田監督の作品に携わり、海斗として生きた時間は、僕にとって一生の宝物です。
この物語は私の実体験や、周りで起こったことをベースに書きました。子供の頃に育った地域は治安が悪く、不良からヤクザになる人が沢山いました。私も誰かを傷つけたり、暴力を振るう事に罪悪感など考える事がなく、それが当たり前と思っている環境でした。その環境でも仲間や、理解のある大人との出会いで少しずつ、まともになっていった気がします。しかし、その成長過程で、飛び抜けて狂気に走る子供が何人かいました。皆が痛みの限度を知る中で、全く共感性などの理解がなく、仲間の中でも孤立していき、嘘をつき、弱い人間を徹底的に痛めつけ全てを奪う。そういう子供は、喧嘩が弱く、強いリーダーの陰に隠れて悪さをするタイプが多かった気がします。皆が痛みの限度を知る中で、全く共感性などの理解がなく、仲間の中でも孤立していき、嘘をつき、弱い人間を徹底的に痛めつけ全てを奪う。そういう子供は、喧嘩が弱く、強いリーダーの陰に隠れて悪さをするタイプが多かった気がします。
当時の学校教育は、教師が生徒を叩いたり、力でねじ伏せていました。そこで、ゲンコツの痛みを知って大人の階段を登る時代でした。しかし、現在の教育では教師が生徒に手を挙げる事ことは、当然ダメで強く叱ることも、場合によってはクレームがくる状況です。対話で理解させる。これが今の教育。対話で何ともならない子供を見てきた自分としては、現在の教育で狂気に走る子供達を、どうやって導いたらいいのか疑問を持っています。勿論、子供に手を上げることは推奨していません。だとしたら、同じ目線で徹底的に向き合うしか道はないと思いますが、日本の教師は、あまりに時間がありません。授業を終えても、課外を作り、テスト採点をして、部活の顧問もやらなくてはいけない。給料だって高くなく、負担だけが多い職業となっています。この映画が、教師の環境問題、理解を超えた子供との向き合い方を見つめ直すきっかけになれば幸いです。
