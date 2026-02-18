【モデルプレス＝2026/02/18】女優のMEGUMIが16日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。グラビアアイドル時代、売れるために行っていた秘策を明かした。【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ◆MEGUMI、SNSがなかった時代の売れる秘策を伝授この日はゲストにグラビア界で活躍する面々が出演。グラビアレジェンドであるMEGUMIを前に、彼女たちから「SNSがなかった時代はどうしてたん