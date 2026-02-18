MEGUMI、グラビア時代に「見せると売れると言われていた」身体の部位告白
【モデルプレス＝2026/02/18】女優のMEGUMIが16日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。グラビアアイドル時代、売れるために行っていた秘策を明かした。
【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆MEGUMI、SNSがなかった時代の売れる秘策を伝授
この日はゲストにグラビア界で活躍する面々が出演。グラビアレジェンドであるMEGUMIを前に、彼女たちから「SNSがなかった時代はどうしてたんですか？」と質問が及んだ。するとMEGUMIは「ポーズの差別化」と明言。「小池（栄子）さんがこれやるなら、自分はこっちみたいな。太陽が若槻千夏だったら自分は日陰で」と他者との差別化を意識し、自身の魅せ方を研究していたという。
◆MEGUMI、“脇見せ”を始めた理由告白
またMEGUMIは「それこそ脇を見せていたんだよね。ひたすら」と告白。「脇を見せると売れると当時言われていた」と振り返りつつ「脇はやっていらっしゃらなかったのでみんな。なので、ちょっと恥ずかしいけど、出したみたいな感じ」と脇を見せる決断をした経緯を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
